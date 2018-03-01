Yumuşacık sağlıklı saçlar için doğal maske

Bu kadar önemli olan saçlarımız zaman zaman nemsiz kalır, kurur, sertleşir ve kırılmaya başlar. Bu tıbbi bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceği gibi sağlıksız ürünler, stres, boya, kirli hava gibi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir.
Sizin de böyle bir probleminiz varsa önereceğimiz bu doğal maske ile yıpranan saçlara bakım yapıp, yumuşak parlak günlerinize geri dönebilirsiniz.
Peki saçlarımızın yumuşacık, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamak için ne yapmalıyız?
- Saçları sert olanlar her gün saçını yıkamamalı. Eğer yıkarsanız saçınızdaki nem oranı gitgide azalacak ve zaman içerisinde kırılacaktır. Haftada 1 defa uygulayacağınız bu yöntem sonucunda sert olan saçlarınızı yumuşacık yapabilirsiniz.
- Sert saçlarınızı yumuşatmak için nem özelliği etkili olan saç şampuanları tercih etmeniz gerekecektir.
- Saçlarınızı aşırı soğuk ya da aşırı sıcak su ile yıkamayın, her zaman ılık su ile yıkamaya özen gösterin.
- Saçlarınızı çok fazla güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Duş aldıktan sonra saçlarınızı biraz nemli kalacak şekilde kurutarak saç bakım serumu uygulayın. Saç serumları saç tellerinizi yumuşatıp parlatacaktır.
- Elinizden geldiğince saç kurutma makinesi kullanmayın. Saç kurutma makineleri yumuşak saçların düşmanıdır.
- Düzleştirici gibi aletleri fazla kullanmayın.
- Eğer sadece saçların uç kısımlarında sertlik varsa her ay düzenli olarak saç uçlarınızdan aldırmaya özen gösterin.
- Sağlıklı beslenin, bol su için.
- Saçlarınızı bir müddet boyatmayın. Saçlarınızın kurumasının diğer bir sebebi saçı çok fazla boyatmaktır.
- Saçlarınıza düzenli şekilde doğal saç bakımları uygulayabilirsiniz. Kimyasal yöntemlerden mutlaka uzak durunuz. Her zaman doğallığı tercih ediniz.
Saç yumuşatıcı maske tarifi
Malzemeler
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı defne yaprağı
1 tatlı kaşığı lavanta yağı
1 tatlı kaşığı Hint yağı
1 çay kaşığı çam terebentin
Hazırlanışı ve uygulanışı:
Yukarıda verilen malzemelerin hepsini temiz bir kap içerisine alarak karıştıralım. Ardından saçlarınıza masaj yapar gibi tamamen yedirerek sürelim. Saç yumuşatıcı bu doğal maskeyi saçınızda yaklaşık 1 saat kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.
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