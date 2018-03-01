Yumuşacık sağlıklı saçlar için doğal maske

Bu kadar önemli olan saçlarımız zaman zaman nemsiz kalır, kurur, sertleşir ve kırılmaya başlar. Bu tıbbi bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceği gibi sağlıksız ürünler, stres, boya, kirli hava gibi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir.

Sizin de böyle bir probleminiz varsa önereceğimiz bu doğal maske ile yıpranan saçlara bakım yapıp, yumuşak parlak günlerinize geri dönebilirsiniz.

Peki saçlarımızın yumuşacık, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamak için ne yapmalıyız?

- Saçları sert olanlar her gün saçını yıkamamalı. Eğer yıkarsanız saçınızdaki nem oranı gitgide azalacak ve zaman içerisinde kırılacaktır. Haftada 1 defa uygulayacağınız bu yöntem sonucunda sert olan saçlarınızı yumuşacık yapabilirsiniz.

- Sert saçlarınızı yumuşatmak için nem özelliği etkili olan saç şampuanları tercih etmeniz gerekecektir.

- Saçlarınızı aşırı soğuk ya da aşırı sıcak su ile yıkamayın, her zaman ılık su ile yıkamaya özen gösterin.

- Saçlarınızı çok fazla güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Duş aldıktan sonra saçlarınızı biraz nemli kalacak şekilde kurutarak saç bakım serumu uygulayın. Saç serumları saç tellerinizi yumuşatıp parlatacaktır.