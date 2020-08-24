Yumuşatıcı, sağlığa ve çamaşırlara zarar veriyor mu? Kafaları karıştıran detay...

Yumuşatıcılar yıkama sonrası çamaşırların sert olmasını engellerken, bir taraftan da statik elektriklenmeden bizi koruyor. Çevreye olan olumsuz etkilerinin yanında insan sağlığı için de zararlı maddeler içeriyor. Gelin, birlikte bunlara bir göz atalım…

KUMAŞLARIN ÜZERİNDE KORUYUCU BİR FİLM OLUŞTURUYOR

Alışverişe gittiğiniz zaman büyük ihtimalle deterjanla birlikte yumuşatıcıyı da tereddüt etmeden sepetinize ekliyorsunuzdur. Yazımızı okuduktan sonra bu eylemi gerçekleştirmeden önce iki kere düşüneceksiniz.

Yumuşatıcılar, diğer deterjanlar gibi petrol türevi kimyasallar içerirler. Bu maddeler hem kıyafetler üzerinde kalıntı oluştururlar hem de suyla birlikte doğaya karışıp çevre kirliliğine neden olurlar. Kıyafetler üzerindeki yumuşatıcı etkileri, kumaş üzerinde ince bir tabaka oluşturmalarıyla gerçekleşiyor. Bu sayede kumaş olduğundan yumuşak bir his veriyor. Ayrıca bu tabaka statik elektriğin oluşmasını da engellediği gibi kumaşların su çekme ve tutma kapasitelerini de azaltıyor.

Polyester bazlı kıyafetler nemi hapsetmemesinden dolayı sağlıklı görülmezler. Pamuklu kıyafetlerinizi yumuşatıcıyla yıkadığınızda kumaşların polyester benzeri özellik kazanarak su çekmediğini görebilirsiniz. Su çekmeyen kumaşların yıkanması da zorlaşır. Bu sayede kir tam anlamıyla temizlenmez ve zamanla bakteri üremesi sonucu kötü koku oluşumu gözlenir. Kötü kokuyu tekrar yumuşatıcı kullanımıyla gidermeye çalışırsınız ve kumaşın ya da giysinin ömrünü farkında olmadan azaltmış olursunuz.