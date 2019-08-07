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Yunan adasında kaybolan İngiliz turistin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:33 | Son Güncelleme

İkaria Adası'nda kaybolan 35 yaşındaki İngiliz astrofizikçinin cesedi kaldığı hotelin 1,5 kilometre uzağında bulundu

ATİNA (AA) - Ege Denizi'ndeki İkaria Adası'nda kaybolan 35 yaşındaki bilim kadını İngiliz turist ölü olarak bulundu.

Yunan basınına göre, pazartesinden beri aranan Natalie Christopher isimli kadının cesedi, konakladığı otelin 1,5 kilometre uzağında bulundu.

Lefkoşa'da ikamet eden ve tatil için bir arkadaşıyla İkaria'ya gelen Christopher, koşu için kaldığı otelden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Christopher'un kaldığı odada kan izlerine rastlanması sonucu otel polis tarafından mühürlenmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir üniversitede astrofizik alanında ders veren Christopher, spor sevgisi ve öncülük ettiği sosyal medya projeleriyle tanınıyordu.

Geçen ay da Girit Adası'nda Suzanne Eaton isimli 59 yaşındaki Amerikalı bir moleküler biyolog kaybolmuş, cesedi ise 6 gün sonra bulunmuştu.

Olaya ilişkin Ada'da yaşayan 27 yaşındaki bir Yunan vatandaşı yakalanmıştı. Şüpheli, suçunu itiraf etmesinin ardından cinsel saldırı ve cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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turist Yunanistan

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