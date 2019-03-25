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Yunan Başbakanın 'taciz' iddiası gerçeği yansıtmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasının, gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasının, gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Başbakan Çipras, Yunanistan'da her yıl 25 Mart'ta kutlanan ‘Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak için Ege'nin doğusundaki Agathonisi'yi ziyaret etti. Aleksis Çipras, burada yaptığı konuşmada, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanı'nın bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçakların mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.

ANKARA, (DHA)-

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