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Yunanistan'dan önemli Türkiye'ye mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmak için 1821'de başlattığı ayaklanmanın yıl dönümünde Türkiye'ye mesajlar verdi.

Yunanistan'dan önemli Türkiye'ye mesaj

Euronews Türkiye'nin haberine göre "Tripoli'den komşumuz Türkiye'ye mesaj gönderiyoruz" diyen Pavlopoulos, "Biz, Yunanlar, bölünmeyi ve intikamı bırakıp, birlik ve beraberlik içinde barış ve dostluğu sürdürme yönünde ders alan bir geçmişe sahibiz" dedi.

Yunanistan lideri Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ima ederek, "Uluslararası hukuka ve Avrupa yasalarına uyulması için NATO ve Avrupa Birliği'nin de desteği ile Yunanlar ne gerekiyorsa yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Pavlopoulos, Ankara'nın Avrupa Birliği perspektifini göz önüne aldıklarında, Türkiye'nin bu yasalara uyacağını varsaydıklarını belirtti.

1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatmasında, Tripoli şehri Yunanların eline geçmiş, Müslümanlar ve Yahudiler katledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Pavlopoulos Türkiye mesaj

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