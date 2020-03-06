HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

06.03.2020 15:49 | Son Güncelleme

Yunanistan sınır muhafızları, sınırı geçmeye çalışan mültecilere engel olmak için mavi renkli tazyikli su sıkıyor. Bunun nedeni sınırı geçenlerin tespit edilip tutuklanabilmesi. Uluslararası Af Örgütü de Yunanistan'ın ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı "insanlık dışı tedbirler aldığını" açıkladı.

Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, Yunan sınır muhafızları tarafından tazyikli suyla engelleniyor.

Kastanies Sınır Kapısı'na getirilen Yunan polis araçlarının sınırı zorlayan mültecileri püskürtmek için kullandığı tazyikli suda ara ara mavi renk karıştığı görüldü.

Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak sınırı geçmeye başaranların "anında tespit edilmesi ve tutuklanması" olduğu belirtiliyor.

Yunan hükümeti, "sınırların ne pahasına olursa olsun korunacağını" söylüyor.

Yunan makamları, son 24 saat içinde 2 bin 900 mültecinin sınırı geçmesinin önlendiği ve sınırını geçmeyi başaran 24 mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre son bir hafta içinde toplam 39 bin sınır geçme teşebbüsünün önlendiği ve sınırı geçerek gözaltına alınanların sayısının 254 olduğu belirtildi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNMEYE Mİ BAŞLADILAR?

Sınırın Türkiye tarafında canlı yayınlar yapan Yunan televizyon muhabirleri ise sınır bölgesinde toplanan mültecilerin cep telefonlarına "İstanbul'a dönmek isteyenlere otobüsler tahsis edildiği" mesajları geldiğini ve bir çok mültecinin İstanbul'a geri dönmeye başladığını öne sürdüler.

Yunan basının bir bölümü gerek sınır bölgesine gerek Yunan adalarına "bir çok silahlı milliyetçi gurupların geldiğini ve sınırı geçmeye çalışanlara silahlarıyla terör estirdiklerini" iddialarına yer veriyor.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, bir televizyon kanalının programında konuşurken bu haberlere değindi ve "Sınırları koruma bahanesiyle üstlerine vazife edinen bazı silahlı gurupların toplanması gerekir" dedi.

AB: SINIRLARIN AÇILMASI KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ortak açıklamalarında, Türkiye'nin sınırlarını mültecilere açma kararının "kabul edilemez olduğunu" ve "bu tip siyasi baskıların reddedileceğini" kaydetti.

Hırvatistan başkenti Zagreb'deki toplantı sonrası açıklama yapan bakanlar, AB'nin sınırdaki durumdan kaygı duyduğunu Türkiye'nin "siyasi amaçları için göç konusunda baskı yapmasını kesinlikle reddettiklerini" ifade etti.

'IRKÇI SALDIRILARI KINIYORUZ'

Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ve Yunanistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun koordine ettiği The Racist Violence Recording Network (Irkçı Şiddeti Kayıt Ağı) adlı kuruluş, son dönemde Yunan adalarında ve Meriç'te mültecilere, sığınmacılara ve insani yardım kuruluşu çalışanlarına yönelik ırkçı saldırıları kınadı.

Yapılan açıklamada, Yunan yetkililerden gerekıli güvenlik önlemlerini almaları istendi.

Meriç'teki mülteciler

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'dan (Uluslararası Af Örgütü) yapılan açıklamada da Yunanistan'ın ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı "insanlık dışı tedbirler aldığı" belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesiKoronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Yunan mavi su

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib çağrısı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib çağrısı

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Peskov'dan çok önemli 'Türk askeri' açıklaması

Diğer Haberler
Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi

Koronavirüse karşı beyin yakan önlem: Burun maskesi

BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

BM'den Yunanistan'a tepki

Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir

İran'da koronavirüs kabusu! 17 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs kabusu

Tunus'ta bombalı saldırı

Tunus'ta bombalı saldırı

Salgın nedeniyle o ülkede de okullar tatil edildi

Salgın nedeniyle o ülkede de okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.