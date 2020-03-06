Sığınmacıları mavi renkli suyla işaretliyorlar!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, Yunan sınır muhafızları tarafından tazyikli suyla engelleniyor.

Kastanies Sınır Kapısı'na getirilen Yunan polis araçlarının sınırı zorlayan mültecileri püskürtmek için kullandığı tazyikli suda ara ara mavi renk karıştığı görüldü.

Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak sınırı geçmeye başaranların "anında tespit edilmesi ve tutuklanması" olduğu belirtiliyor.

Yunan hükümeti, "sınırların ne pahasına olursa olsun korunacağını" söylüyor.

Yunan makamları, son 24 saat içinde 2 bin 900 mültecinin sınırı geçmesinin önlendiği ve sınırını geçmeyi başaran 24 mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre son bir hafta içinde toplam 39 bin sınır geçme teşebbüsünün önlendiği ve sınırı geçerek gözaltına alınanların sayısının 254 olduğu belirtildi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNMEYE Mİ BAŞLADILAR?

Sınırın Türkiye tarafında canlı yayınlar yapan Yunan televizyon muhabirleri ise sınır bölgesinde toplanan mültecilerin cep telefonlarına "İstanbul'a dönmek isteyenlere otobüsler tahsis edildiği" mesajları geldiğini ve bir çok mültecinin İstanbul'a geri dönmeye başladığını öne sürdüler.