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  4. Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ABD bayraklı bir motor yata Yunan karasularında açılan ateş sonrası biri ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Rodos Adası açıklarında ABD bayraklı 3-AS isimli motor yat seyir halinde iken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Türk karasularına itilen motor yatta bulunan biri Türk vatandaşı, ikisi Suriye uyruklu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin kafasında ağır tahribat oluşuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Türk karasularına gelen motor yatta bulunan ve yaralanan üç kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris Limanına getirildi. Burada bekleyen 112 ambulanslarına sevk edilen üç kişiden birisi Marmaris Devlet Hastanesinde, ağır yaralı olan ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaşanan yaralama olayı ile ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

(İHA)

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