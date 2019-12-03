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Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya'dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini talep etti. Yunanistan, Libya’ya, anlaşma metnini göndermesi için Cuma gününe kadar süre tanıyan bir nota verdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Güney Kıbrıs'taki Libya maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı.

Libya’nın Türkiye’yle imzaladığı anlaşmanın BM Deniz Hukuku Anlaşması’nı ihlal ettiği iddiasını dillendiren Yunanistan ve Rum hükümetleri diplomatik girişimlerini de bu yönde yapıyor.

RUMLAR'DAN YOĞUN ÇABA

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün Libya’nın Güney Kıbrıs maslahatgüzarıyla muhtıra hakkında görüştü. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Libya’nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs’a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

Hristodulidis, Türkiye’yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya’nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtti. Rum Bakan, söz konusu anlaşmanın 'hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini' ileri sürdü.

Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını ihlal ettiği iddiasında bulundu. Yunanistan da, Libya'dan anlaşma metnini nota ile istedi. Yunanistan, Libya'ya anlaşma mentinin kendilerine Cuma'ya kadar gönderilmesi yönünde bir nota verdi.

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