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Yunan vekile Türk bayrağı ile cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’a tepkiler sürüyor.Ordu’da, çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Hasan Yiğit ve Sami İsen, Loannis Lagos’a Yunan bayrağı ile cevap verdiler.Bir göl kenarında çektikleri görüntüde ellerinde Yunan bayrağını alan Hasan Yiğit ve Sami İsen, Loannis Lagos’a “Sizi ilk denize döktüğümüzde sıcaktı.

Yunan vekile Türk bayrağı ile cevap

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’a tepkiler sürüyor.
Ordu’da, çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Hasan Yiğit ve Sami İsen, Loannis Lagos’a Yunan bayrağı ile cevap verdiler.
Bir göl kenarında çektikleri görüntüde ellerinde Yunan bayrağını alan Hasan Yiğit ve Sami İsen, Loannis Lagos’a “Sizi ilk denize döktüğümüzde sıcaktı. Şu an kar kış. Şimdi sizi yine denize döksek hipotermiden ölürsünüz. Konya kadar bir şeysiniz sizi denize dökmeye de gerek yok, şu göl yatar size. Ondan sonra bizim balıkçılar tezgahlarda hamsi yerine Yunan satar” dedi.
Yunan bayrağı ile Türk bayrağını kıyaslayan ikili, Türk bayrağını göstererek, “Bayrağa bak bayrağa. Bu bayrak rengini şehitlerimizin kanından almış. Uğruna ölünen tek bayrak bu bayrak. Hay maşallah” ifadelerini kullandılar.
İkili daha sonra Yunan bayrağını buruşturarak göle attı.

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