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  4. Yunanistan'a kaçıracaklardı! Piyasa değeri 2 milyon TL... Suçüstü yakalandılar

Yunanistan'a kaçıracaklardı! Piyasa değeri 2 milyon TL... Suçüstü yakalandılar

02.05.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de kaçak olarak avlanan, Yunanistan'a götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.

Yunanistan'a kaçıracaklardı! Piyasa değeri 2 milyon TL... Suçüstü yakalandılar

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir’den kara yoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan’a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.

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Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
midye Yunanistan

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