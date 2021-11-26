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  4. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

26.11.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'dan, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Yuka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ağustos 2018 yılında merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağına saldıran PKK'lı teröristler, iş makineleri ile konteynerleri ateşe vererek kaçtı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında 16 Ağustos 2018'de merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesiyle 1, kazaen açılan ateşle ise 4 askerin şehit olduğu soruşturmada Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca 17 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırıldı. Operasyonla gözaltına alınan eski Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yuka'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SINIRI GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDILAR

2019 yılında tutuksuz yargılanmasına karar verilen HDP'li Yusuf Yuka ve yanında bulunan iş insanı Abuzer Arslan, geçen çarşamba günü Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak istedikleri esnada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından tekrar Türkiye sınırına gönderildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Yuka ve Arslan, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan işlemlerin ardından Adıyaman'a gönderildi.

TUTUKLANDILAR

İl Jandarma Komutanlığında sorgulaması tamamlanan Abuzer Arslan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün ise sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen HDP'li Yusuf Yuka, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Yunanistan HDP Halkların Demokratik Partisi
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