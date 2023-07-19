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  4. Yunanistan alevlerle boğuşuyor! 24 saatte 66 yeni yangın çıktı

Yunanistan alevlerle boğuşuyor! 24 saatte 66 yeni yangın çıktı

19.07.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ülkede son 24 saatte 66 yeni yangın çıktığı açıklandı. Bir çok yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürülürken, başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar ise devam ediyor. Rodos'ta üç bölgede OHAL ilan edildi.

Yunanistan alevlerle boğuşuyor! 24 saatte 66 yeni yangın çıktı

Sivil Savunma ve İtfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde son 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi. Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 3’üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.

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BİR ÇOK ÜLKE DESTEK VERİYOR

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan’ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan’da kalacağı ifade edildi.

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YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Yarın Yunanistan’da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını

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