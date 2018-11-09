HABER

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 00:34 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli." dedi. Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için ise "haklarını" kullanacaklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

"HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin "casus belli" kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞECEK

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor."

Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

(AA)

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Tanış: Trump-Erdoğan ilişkisi belirleyiciTanış: Trump-Erdoğan ilişkisi belirleyici
Sağlıklı ve Uzun Ömrün Sırrı Az YemekSağlıklı ve Uzun Ömrün Sırrı Az Yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Aleksis Çipras Türkiye Doğu Akdeniz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Bu sütyenin değeri tam 1 milyon dolar!

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

Resmen istifa etti! Elon Musk'ın yerine gelecek kişi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.