Yunanistan Başbakanı Çipras'tan erken seçim talebi

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentonun feshedilerek erken seçilme gidilmesi talebini Cumhurbaşkanına iletti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos tarafından kabul edilen Çipras, "Sizden, Anayasa'ya dayanarak meclisi feshedip halkın verdiği yetkiyi yenilemek için erken seçim ilan etmenizi rica ediyorum." dedi.

Çipras, genel seçimlere normal şartlarda daha 4 ay olduğunu belirterek, "Bu durumun ulusal ekonomimizin düzgün gidişatına tehdit oluşturmaması benim sorumluluğum. Verimli bir döneme girdiğimiz bu gidişatın hiçbir şekilde sekteye uğramaması gerekir." diye konuştu.

Pavlopoulos ise Çipras'ın talebini kabul ettiğini, gerekli düzenlemenin uygulamaya konulacağını söyledi.

Görüşmenin ardından, erken seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanması bekleniyor. Böylece, Yunanistan erken seçim dönemine girmiş olacak.

Çipras, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisi SYRIZA'nın, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin önemli oranda gerisinde kalması üzerine erken seçim kararı almıştı.

