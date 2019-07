"Yunanistan Başbakanına sesleniyorum: Türk ulusu arkamızdadır"

"Ecevit'in ve Erbakan'ın mekanı cennet olsun. Talimatı verdiler ve Mehmetçik Ada'ya geldi. Kıbrıs'a barışı getirdi. Kıbrıs'taki soydaşlarının mal ve can güvenliğini korumak için geldiler. 45 yılın sonunda bakıyoruz ki KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de fevkalade önemli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Tarih bunu asla silemez. Onun için buradan Kıbrıs'a gelip mesaj veren Yunanistan'ın Başbakanına sesleniyorum. Türk ulusu arkamızdadır. İstediğiniz kadar konuşun. Kıbrıs'ta iki halk var. Türk halkının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kimse alamaz. KKTC'nin başbakanı olarak söylüyorum."

Üstel, Ankara'da da temaslarda bulunduklarını anımsatarak dün de THY yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirtti. THY'nin KKTC'ye daha çok sefer düzenlemesinin önemine işaret eden Üstel, "Seferlerin yanında da yeni destinasyonların açılmasını talep ettik. Her ilden KKTC'ye seferlerin yapılmasını istedik. Bu noktada AnadoluJet'in daha çok sefer yapması için ilgililerle temasa geçildi. Her destinasyondaki seferlerin artırılacağının müjdesi verildi. Bunların yanında bütün medeniyetlerin birleştiği Hatay var. Turizm açısından önemli bir belde. THY'nin ve AnadoluJet'in Ercan'dan seferleri yoktu. Onu talep ettik. Üst yöneticiler bizi kırmadılar. Bunları göz önünde bulundurarak turizmde kan kaybının önlenmesi için siyasi iradeyi de ortaya koyacağız." dedi.

İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Kıbrıs'ın Türkiye'de yaşayanlar için çok önemli olduğunu anlatarak, "Kıbrıs bizim için sadece bir güvenlik adası değil, sadece turizm, kültür ve sanat değil. Kıbrıs bizim için bizden bir parçadır. Kıbrıs'a yönelik her Türk vatandaşının her Müslümanın yapacağı her keşif gezisi şahsi, toplum ve millet hayatımıza yapılan bir gezi olacaktır. Çocuklarımızla ailemizle dostlarımızla Kıbrıs'a gitmek, tanımak ve anlamak bir vatandaşlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Resepsiyona, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ile turizm şirketlerinin temsilcileri de katıldı.