Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması’nın 47. yıl dönümünde karantinaya rağmen sokağa çıktı. 17 Kasım 1973’te "Albaylar Cuntasına" karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye Atina polisi yürürlükteki koronavirüs tedbiri nedeniyle müdahale etti.

Gündüz saatlerinde başlayan protestoda göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanan Yunan polisi, bazı Yunanistan Komünist Partisi üyelerini gözaltına aldı.



Yunanistan’da yürürlükte olan korona virüs tedbirlerine göre 4’ten fazla kişinin halka açık alanlarda toplanmaları 18 Kasım’a kadar yasak. Yasağı ihlal edenlere 5 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanıyor.

17 KASIM'DA 23 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi’ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti. (İHA)