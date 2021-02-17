HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz kaldı

Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz kaldı

17.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da son 12 yılın en soğuk kışı yaşanırken dondurucu soğukta hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kötü hava koşulları nedeniyle 250 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Yunanistan, günlerdir yoğun kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da kar fırtınaları hayatı felç etti. Ülkede kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği ifade edildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, Medea olarak bilinen kar fırtınasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

250 BİN KİŞİ KARANLIKTA

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi. Yunan televizyonu SKAİ’ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO’su Tasos Manos durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti. 38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina’nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina’ya sevk edildiğini belirtti. Ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldüRapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Japonya'da aşılama başladı

Japonya'da aşılama başladı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti

Yol Melekleri: Sokaklarda devriye gezerek halka yardım ediyorlar

Yol Melekleri: Sokaklarda devriye gezerek halka yardım ediyorlar

"İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomasi yolu açık"

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomasi yolu açık

İran'da 3 istihbarat askeri öldürüldü

İran'da 3 istihbarat askeri öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.