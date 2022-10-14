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Yunanistan'da skandal görüntü! 'Kuran-ı Kerim' yazılı futbol topları tepkilerin ardından piyasadan toplatıldı

14.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da 'Kuran-ı Kerim' yazılı futbol topları gündem oldu. Skandalın ardından İskeçe Müftülüğü harekete geçti ve futbol toplarının satışı durduruldu. Üretici firmadan yapılan açıklamada, ürünün piyasadan çekildiği belirtildi.

Yunanistan'da skandal görüntü! 'Kuran-ı Kerim' yazılı futbol topları tepkilerin ardından piyasadan toplatıldı

Yunanistan’da üzerinde Arapça “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol topları tepkiye neden oldu. İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı.

FİRMADAN 'HATALI TERCÜME' AÇIKLAMASI

Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı. Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı. Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan futbol topu
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