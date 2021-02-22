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Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

22.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

Yunanistan’da bir yayınevinin çocuklara yönelik eğitici yapboz oyunu ile birlikte dağıttığı dergi, içeriğinde yer alan Kıbrıs’ın kuzeyinin Türklere ait olduğuna ilişkin ifadeler nedeniyle toplatıldı.

Psihogios Yayınevi tarafından yayımlanan "Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa" başlıklı coğrafya ile ilgili dergide yer alan ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine, dergilerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yayınevinin sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu dergide Kıbrıs ile ilgili ifadelerin "yanlışlıkla yer aldığı ve muhtemelen tercüme hatasından kaynaklandığı" ileri sürüldü.

Toplatılan dergide "Kıbrıs Akdeniz adasıdır ve kuzey tarafı Türkiye'ye aittir. Başkenti Lefkoşa'dır." ifadeleri yer alıyor.

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