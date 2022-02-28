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Yunanistan'dan Rusya tepkisi: Yunanlılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var

28.02.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının ölümüne neden olan bombalamaların, Rusya tarafından yapıldığına dair kanıt bulunduğunu açıkladı. Yunanistan, Ukrayna'nın Sartana köyü civarında sivil halkın Rus uçaklarınca bombalandığını duyurmuş ve Rusya'ya nota vermişti.

Yunanistan'dan Rusya tepkisi: Yunanlılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, SKI TV'ye verdiği röportajda, Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'da içlerinde 10 Yunan asıllı kişinin de bulunduğu sivillerin ölümüne neden olan Rus saldırılarını şiddetle kınadığını aktardı.

"RUS BOMBARDIMANI SONUCU ÖLDÜLER"

Sartana köyünde Yunan asıllı 6 kişinin ölümüne yol açan saldırı için “Şunu vurgulayayım ki bu 6 kişi, Rus uçaklarının hava bombardımanı sonucu öldü.” diye konuştu.

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Sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Papaioannou, Yunan asıllı kişilerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin “Bunu söylediğim için üzgünüm ama Rusya Büyükelçiliğinin söyledikleri yalan haberdir. Kanıtlarımız var.” ifadelerini kullandı.

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RUSYA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, sosyal medyada 26 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Rusya'nın yerleşim alanları ve köyleri bombalamadığını ileri sürerek “Sartana köyü ve civarında Rus Hava Kuvvetleri bugün operasyon yapmadı.” açıklamasına yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Yunanistan
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