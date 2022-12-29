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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias rahatsızlandı! Ziyareti yarıda kesti

29.12.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynoroz Yarımadası'na ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, manastırda ayin sırasında ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı. Bakan Dendias, Aynoroz ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias rahatsızlandı! Ziyareti yarıda kesti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.

Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Nikos Dendias

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