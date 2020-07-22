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  4. Yunanistan'ın ölüme terk ettiği onlarca kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği onlarca kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği onlarca kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı

82 GÖÇMEN KURTARILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 82 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıkları ile Çıplak Adası'nda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Maden Adası açıklarındaki lastik botta 43 kaçak göçmen ile Çıplak Adası'ndaki 39 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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(DHA)

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