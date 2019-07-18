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Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’dan, Çeşme’de yazlık ev sahiplerine vize kolaylığı sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olan tapu sahiplerine vize kolaylığı gösterileceğini söyledi.Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papolia; eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Operasyon Çıkış Sorumlusu Sertan Aslantürk ile birlikte Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’dan, Çeşme’de yazlık ev sahiplerine vize kolaylığı sözü

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olan tapu sahiplerine vize kolaylığı gösterileceğini söyledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papolia; eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Operasyon Çıkış Sorumlusu Sertan Aslantürk ile birlikte Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Papoulia, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bir önceki dönemin Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile çok iyi ilişkileri olduğunu hatırlatarak, "Dalgıç bizim iyi bir dostumuz. Öyle de kalmaya devam edecek. Yeni Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile de iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyorum. Kendisinin fikirleri çok hoşumuza gitti. Kendisinden, Çeşme’de 75 bin civarında yazlık ev olduğunu öğrendik. Yazlık evlerin sahiplerinin yüzde 65’inin İzmirli olduğunu söyledi. Çeşme’de yazlık ev satın almış olanlara, vize konusunda yardımcı olabileceğimizi söyledik. Vizede onlara kolaylık gösterebilmemiz için evin sahibi olması gerekiyor. Çeşme’deki evi ikinci adres olarak da göstermiş olabilir. Başka illerde evi olanlar, Çeşme’de de tapulu yazlık evi varsa, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasındaki vize bölümüne gelerek vize başvurusunda bulunabilecekler" diye açıkladı.

"Türk vatandaşlarına olabildiğince uzun süreli vize vermeye çalışıyoruz"
Turizmin, iki ülkenin halklarını birbirlerine daha çok yaklaştıracağına inandığını vurgulayan Papoulia, "Başkonsolosluğumuzun politikası, her iki ülke insanının dostane ilişki kurması. Biz tabii ki, turizm ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Bu çerçeveler içerisinde, Türk vatandaşlarına olabildiğince uzun süreli vize vermeye çalışıyoruz. Avrupa Birliğinin ilan ettiği rakamlara bakarsanız Yunanistan Başkonsolosluğu, en yüksek rakamlarda vize verdiğini görürsünüz. Bu politikamız hiçbir zaman değişmedi. Bu nedenle Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık’ta vize ofislerimizi açarak, buralardaki vatandaşlara kolaylık sağlamak istedik" diye konuştu.

"İşbirliği halkaları daha da genişliyor"
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’de, iki ülke arasındaki işbirliğinden mutlu olduklarının altını çizerek, "İşbirliği halkalarının daha da genişlediğini görüyoruz. Türkiye, döviz kurundan dolayı İtalya, İspanya ve Avrupa’daki birçok ülkenin rakibi durumunda oldu. Çünkü Türkiye’de çok ucuza tatil yapmış oluyorlar. Yunanlıların da Çeşme’yi ve Türkiye’yi tercih etmelerinden, otellerimizde kalmalarından ve esnafımızdan alışveriş yapmalarından dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. ÇEŞTOB’dan aldığım bilgiler doğrultusunda, dışarıdan gelen turist sayısının arttığını, Çeşme’ye Yunanlı dostlarımızın da gelmesinde, aramızdaki işbirliğinin ne kadar iyi neticeler verdiğini de görmekteyim. Turizmin gelişmesi ile her iki ülke için de ekonomik katkı sağlandığını görüyorum. Demek ki, yol haritamız çok doğru" dedi.

"Aya Haralambos inanç turizmine kazandırılmalı"
Başkonsolos Papoulia’nın Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Osman Köfüncü; "Siz gelmeden önce gerek inanç turizmi, gerek Sakız Adası ile olan işbirliğimiz, gerekse Yunan halkı ile ilgili ilişkilerimiz konusunda Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a bilgi verdim. Kendisi de iyi ilişkilerin gelişmesi konusunda her konuda destek vereceğini söyledi. İnanç turizmi ile ilgili düşüncelerimi daha önce de size anlatmıştım. Çarşımızda ki tarihi Aya Haralambos’un, bir an önce sergi yeri olmaktan çıkarılıp inanç turizmine kazandırılması ile ilgili düşüncelerimi belediye başkanımızla da paylaştım. Kendisi görevde çok yeni olduğunu, yaz sezonunun geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak yüzünde gördüğüm ışık ve tebessüm, beni çok mutlu etti. Ayrıca Çeşme’deki eski Şapeller’in de koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. İki ülkenin kültürel değerlerine ne kadar önem verdiğimizi ortaya koymak istiyoruz. Odamıza bağlı 2 bin esnafımız var. İnanç turizmi ile esnafımızın da yüzünün güleceğine inanıyorum" dedi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, yapılan söyleşinin ardından Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’ye Yunanistan’ı tanıtan kitaplar hediye etti.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’dan, Çeşme’de yazlık ev sahiplerine vize kolaylığı sözü

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’dan, Çeşme’de yazlık ev sahiplerine vize kolaylığı sözü

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’dan, Çeşme’de yazlık ev sahiplerine vize kolaylığı sözü

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