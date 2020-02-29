Yunanistan, Türkiye sınırını geçen 66 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Dün, Yunan sınır kapısında 4 binden fazla düzensiz göçmenin örgütlenmiş bir biçimde sınırı yasadışı geçme teşebbüsü Yunan polisi tarafından başarıyla önlenmiştir" dedi.

Yunanistan Devlet Televizyonu'na konuşan görgü tanıkları, Türk makamlarının da sınır bölgesinde mahsur kalan göçmenleri, Yunan sınırına dayanmaları için teşvik ettiklerini iddia ettiler.

Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonucu binlerce göçmenin Yunanistan'ın Kastanyes Sınır Kapısı'na yığılması ile ülkede tüm sınır bölgelerindeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, sınırı geçen 66 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Stelyo Petsas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırı geçen 66 kişi gözaltına alınmış olup, bu kişilerin Suriye & İdlib ile ilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi geçişlerin önlenmesi kara ve deniz sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardık. Ege Denizi'nde 52 sahil koruma botu devriye geziyor" dedi.

'Kan dökülürse bunun tek sorumlusu Erdoğan olacak'

Türkiye'nin göçmenlere sınırları açması, Yunan basınının birinci gündem maddesini oluşturdu.

Yunan basını göçmenlerin sınır kapılarına gönderilmesini ön plana çıkardılar ve bunun sorumlusunun tamamen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdılar.

Radyo ve TV kanallarında yapılan kimi yorumlarda ise "Deniz geçişlerinde olası bir boğulma olursa ya da sınır çatışmalarında kan dökülürse bunun tek sorumlusu Erdoğan olacak" görüşlerine yer verildi.