HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

25.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Edirne sınır hattından Yunanistan’a kaçmaya çalışan, KHK ile ihraç edilen 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekiplerince icra edilen istihbari faaliyetler neticesinde illegal yollardan Yunanistan’a geçeceği tespit edilen 5 kişi, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü ile İpsala ilçesinin Balabancık köyü arasında kalan sınır hattında yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Edirne sınır hattından Yunanistan’a kaçmaya çalışan, KHK ile ihraç edilen 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekiplerince icra edilen istihbari faaliyetler neticesinde illegal yollardan Yunanistan’a geçeceği tespit edilen 5 kişi, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü ile İpsala ilçesinin Balabancık köyü arasında kalan sınır hattında yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yapılan araştırmada; Tuğgeneral N.C.’nin ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından KHK ihraç Albay C.A.’nın ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan açık dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, KHK ihraç Yüzbaşı F.M.A.’nın ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının bulunduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından KHK ihraç Astsubay A.K.’nın ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan açık dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, B.K.’nın ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan hakkında pasaport şerh kaydının olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Panik anları! Ortalık savaş alanına döndüPanik anları! Ortalık savaş alanına döndü
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Samsun'da vakalar artınca 'gizli ekip' sahaya indi

Samsun'da vakalar artınca 'gizli ekip' sahaya indi

Sakarya'da yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

Bir ilde yeni koronavirüs önlemleri! Kız isteme, düğün ve nikaha kısıtlama

Öğretmen atama takvimi 2021: 20 bin öğretmen atamaları tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli oldu mu?

Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama!

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Bir kez tokat attım, bayıldı

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı: Tokat attım, bayıldı

Kuyuda erkek cesedi bulundu! Polis ekipleri sevk edildi

Kuyuda erkek cesedi bulundu

Antalya'da panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.