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Yunanistan’da akıntıya kapılan küçük kız bölgeden geçen feribot tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 23:56 | Son Güncelleme

Yunanistan’da deniz simidi ile yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük kız bölgeden geçen feribot tarafından kurtarıldı.Yunanistan’da 24 Ağustos tarihinde Korint Körfezi’ndeki Antirio kasabası açıklarında ailesi ile yüzen 5 yaşındaki küçük kız ailesinin bir anlık dalgınlığı ile akıntıya kapılarak, kıyıdan yaklaşık yarın mil uzağa sürüklendi.

Yunanistan’da deniz simidi ile yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük kız bölgeden geçen feribot tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’da 24 Ağustos tarihinde Korint Körfezi’ndeki Antirio kasabası açıklarında ailesi ile yüzen 5 yaşındaki küçük kız ailesinin bir anlık dalgınlığı ile akıntıya kapılarak, kıyıdan yaklaşık yarın mil uzağa sürüklendi. Aile, durumu fark ettikten sonra yetkililere haber verdi. Yetkililer, bölgede seyir halinde bulunan feribot ile irtibata geçerek, küçük kızın kurtarılmasını sağladı. Küçük kızın kurtarılma anları ise feribotta bulunan yolcular tarafından telefon kamerası ile anbean kaydedildi.

Feribotun Kaptanı Grigoris Karnesis yaptığı açıklamada, “Antirio Limanı’na yaklaştığım sırada Liman İdaresi benimle iletişime geçerek, iskeleye yakın bir plajdan küçük bir kızın akıntıya kapılarak sürüklendiğini bildirdi. Akıntı çok güçlüydü. Gemiyi dalgalardan etkilenmeyecek şekilde uygun bir pozisyona getirdim. Yavaş yavaş küçük kıza yaklaştık ve gemiye çektik” ifadelerini kullandı. Çocuğun çok korktuğunu belirten Karnesis, küçük kızın deniz simidini sıkı sıkı tutuğunu dile getirdi. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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