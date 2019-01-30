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Yunanistan’da koalisyon hükümeti sona eriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

Yunanistan’da koalisyondaki ANEL Partisi, Makedonya ile varılan isim anlaşması nedeniyle hükümetten çekileceğini açıkladı.Yunanistan’da koalisyondaki ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah saatlerinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’da koalisyondaki ANEL Partisi, Makedonya ile varılan isim anlaşması nedeniyle hükümetten çekileceğini açıkladı.
Yunanistan’da koalisyondaki ANEL Partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah saatlerinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamenos, “Makedonya’nın ismi konusunda imzalanan anlaşma nedeniyle hükümette kalamayız. Bu işbirliğinin devam edemeyeceğini başbakana ilettim. Hükümette kalamayız” dedi.
ANEL Partisi’nin gelecek dönemdeki stratejisi konusunda, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenlenecek.
Aleksis Çipras, başkanlığındaki Syriza partisi’nin 300 sandalyeli parlamentoda 145 milletvekili bulunuyor. ANEL Partisi’nin ise 7 sandalyesi bulunuyor.
Öte yandan Çipras’ın hem Makedonya Cumhuriyeti hem de güvenoyu konusunda destek almak için bazı bağımsız milletvekilleri ve Potami Partisi ile anlaştığı belirtiliyor.

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