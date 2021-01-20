Yunanistan'da olimpiyat şampiyonu eski kadın yelkenci 'Cinsel saldırıya uğradım' dedi, #MeToo hareketi büyüyor

Yunanistan'da, kariyerinde iki olimpiyat, dört de dünya şampiyonluğu olan kadın yelkenci Sofia Bekatorou'nun, Yelken Federasyonu yöneticilerinden birinin 1998'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamasının ardından, birçok sporcu ve üniversite öğrencisi benzer saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou, Bekatorou'yu makamına davet etti ve eski sporcuyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Halen iki çocuk annesi olan 44 yaşındaki Bekatorou geçen hafta, 1998'de henüz 21 yaşındayken, Sydney Olimpiyatları elemeleri sırasında, otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Başına gelenlerin "iğrenç" olduğunu vurgulayan Bekatorou bu açıklamayı 23 yıl sonra yapmasına gerekçe olarak, "yarışmalardan men edilmekten korkmasını", "toplum içine çıkmaktan utanmasını" ve "uzun yıllar psikolojik destek almasını" gösterdi.

Bekatorou'nun sözleri, Yunanistan'da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok kadın sporcu, gençlik yıllarında kendilerinin de bağlı oldukları federasyonların kimi yöneticileri tarafından cinsel tacize ve saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı.