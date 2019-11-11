HABER

Yunanistan'da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 22:09 | Son Güncelleme

Yunanistan'da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Atina Ekonomi Üniversitesinde derslere 17 Kasım'a kadar ara verilmesine ilişkin kararı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.

Başkent Atina'daki üniversitenin (ASOEE) Senatosunca 11-17 Kasım arasında derslere ara verilmesi kararının ardından üniversiteye girmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Polis grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Güvenlik güçlerince dün üniversitede düzenlenen operasyonda çok sayıda maske, taş ve sopa ele geçirilmişti.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)
Yorum: Ey Diyanet! Benim vergimle asla!Yorum: Ey Diyanet! Benim vergimle asla!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arbede ASOEE Atina Ekonomi Üniversitesi protesto

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD'li terörist Danimarka’da gözaltına alındı

Türkiye sınır dışı etti! Ülkesinde gözaltına alındı

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Beyhude beklenti'

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.