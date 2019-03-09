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Yunanistan'daki "Andromeda" davasında tüm sanıklara beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:33 | Son Güncelleme

Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan "Andromeda" gemisine ilişkin davada yargılanan 9 sanığın beraat ettiği bildirildi

ATİNA (AA) - Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan gemiye ilişkin davada tüm sanıkların beraatine karar verildi.

AA muhabirinin, savunma avukatı Athanasios Stavrudis'den aldığı bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında Girit'te el konulan ve içinde patlayıcı madde bulunan Tanzanya bandıralı "Andromeda" isimli gemiye ilişkin davada karar açıklandı.

Pire Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Savcı Maria Trupi, tutuklu yargılanan Ukrayna vatandaşları kaptan Aleksei Slebniovkov, ikinci kaptan Sergey Konstaninov ile Yunanistan vatandaşı Theodoros Rellos için hapis talebinde bulundu.

Savcı Trupi, sanıklar AB'nin Libya'ya silah satışıyla ilgili ambargosunu delmek, yasadışı yollardan savaş malzemesi tedarik etmek ile deniz taşımacılığı güvenliğini bozmak suçlamalarını yöneltti.

Karar duruşmasında ise mahkeme başkanı Panagiotis Huzuris, hapis talebinde bulunulan üç sanık ile yine tutuklu yargılanan 6 kişilik gemi mürettebatının tüm suçlamalardan beraatini karar verildiğini belirtti.

Gemideki patlayıcı maddenin sahibi "Orica-Nitro" ve "HG" isimli şirketleri temsil eden Stavrudis, şirketin gemideki mallarına ilişkin duruşmanın ise 21 Mart'ta yapılacağını söyledi.

Mersin ve İskenderun limanlarından yük aldığı belirtilen ve 7 Ocak 2018'de Girit'te alıkonulan gemi hakkında Türkiye de inceleme başlatmıştı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu belirtmiş, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurgulamıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise geminin, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istediği ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremediği belirtilmişti. Armatör Rellos ile mal sahibi şirket arasında yaşanan alacak karmaşası sırasında da, Libya'ya gittiği şüphesiyle gemiye Yunan sahil güvenliği tarafından alıkonulduğu ifade edilmişti.

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Andromeda Libya mahkeme Türkiye Yunanistan

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