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Yunus Emre Enstitüsü 10. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin diğer ülkeler ve kültürlerle alışverişini artırıp dostluğunu artırmak için 2009'da kurulan Yunus Emre Enstitüsü kuruluşunun 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı - 10. yıl kutlamalarında enstitünün 2016'dan bugüne yürüttüğü Küresel Diplomasi Ağı'nın başkanlığı da Katara Kültür Vakfı'na devir teslim töreniyle verildi - YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: - "10 yıldır yurt dışında kurduğumuz 58 kültür merkezi ve irtibat noktaları ile yüzbinlerce insana Türkçe öğreterek, binlerce kültür sanat faaliyeti yaparak, kültürel diplomasi faaliyetleri yürüterek, Türkoloji bölümlerini destekleyerek, Türkiye’nin bilinirliğini ve itibarını artırdık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin diğer ülkeler ve kültürlerle dostluğunu artırmak için 2009'da kurulan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kuruluşunun 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törende konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 10 yıldır Türkiye'nin dünyayla bağlantısını kuvvetlendirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Enstitünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde kurulduğunu anımsatan Ateş, "10 yıldır yurt dışında kurduğumuz 58 kültür merkezi ve irtibat noktaları ile yüzbinlerce insana Türkçe öğreterek, binlerce kültür sanat faaliyeti yaparak, kültürel diplomasi faaliyetleri yürüterek, Türkoloji bölümlerini destekleyerek, Türkiye’nin bilinirliğini ve itibarını artırdık. Bugüne kadar yürüttüğümüz kültür ve kamu diplomasisi faaliyetlerine bilim diplomasisi faaliyetlerini de ekleyerek bilgi ve bilim vasıtasıyla da dünya ülkeleri ile Türkiye’yi irtibatlandırmaya çalışmaktayız." diye konuştu.

Ateş, kültürel faaliyetlerin bir zorunluluk değil "aşk"la yapılabileceğini belirterek, kültürü bir "yumuşak güç" olarak değil, "bir tanışma ve aktif, pozitif barışı tesis etme olarak" gördüklerini vurguladı.

YEE'nin Türkiye'nin tarihi ve kültürel geçmişinden aldığı güçlü kendine has bir misyonu olduğunu aktaran Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğu ve batı ülkelerinin uygulamalarını takip ederek, Türkiye’ye has bir kültürel diplomasi anlayışı geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Doğu ve batı olarak adlandırabileceğimiz iki farklı yaklaşım karşısında tarafsız, dengeli ve kendimize uygun olanı alarak sentez yapmayı amaçlayan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Anadolu geleneği ve bilgeliği gereği, batılı ülkelerin de doğulu ülkelerin de yaklaşımlarına eşit mesafedeyiz. "

- GDPNet Başkanlığı Katar'a teslim edildi

YEE Başkanı Ateş, enstitünün başkanlığını yaptığı Küresel Diplomasi Ağı'nın (GDPNet) dönem başkanlığının Katar'ın Katara Kültür Vakfı'na devir tesliminde, GDPNet'nin gelişmesi ve ülkeler arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlenmesi için 3 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Katara Kültür Vakfı Genel Müdürü Khalid bin İbrahim al Sulaiti de devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kültürün ülkeler arasındaki dostlukta önemli bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

Sulaiti, "Dünyaya baktığımızda hiç olmadığı kadar kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Katar bu kardeşlik için üzerine düşen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bundan sonra da kültürün diplomasinin ve kardeşliğini bir aracı olması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Devir teslim töreninde Türk sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan Kanuni Sultan Süleyman kaftanı da Ateş tarafından Sulaiti'ye takdim edildi.

Ayrıca, dünyanın ilk yazılı barış anlaşmalarından biri olarak bilinen Kadeş Barış Anlaşması'nın orijinaline sadık kalınarak tasarlanan replikası da GDP dönem başkanlığı boyunca sergilenmek üzere Katara Kültür Vakfı'na devredildi.

- AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a plaket

Programda kültür, sanat alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin tanıtımına katkılarından dolayı bazı medya mensuplarına da teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a da teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa, iş, sanat ve bilim dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra Ürdün Kraliyet ailesi mensupları, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve gazeteciler katıldı.

- YEE 48 ülkede 58 kültür merkezinde Türkiye'yi temsil ediyor

Türkiye'yi, dili, kültürel özellikleri, sanatı ve tarihsel birikimiyle dünyaya tanıtmak ve Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla 2009'da kurulan YEE'nin, 48 ülkede 58 kültür merkezi bulunuyor.

ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra 48 ülkedeki kültür merkezleriyle Türkiye'yi temsil eden YEE, kültürel ve sanatsal çalışmalarına ek olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye'nin bilimsel çalışmalarını da tanıtıyor.

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Katar Cultural Village Vakfı Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

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