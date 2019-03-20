Yunus Emre ilk kez hayal perdesine taşınacak

İSTANBUL (AA) - Alpay Ekler'in yazıp oynattığı, Levent Çelik'in özgün müziğini ve canlı icrasını gerçekleştireceği "Hayal Perdesinde Yunus Emre" oyunu izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen oyun ile Yunus Emre ilk defa hayal perdesine taşınacak.

Karagöz sanatının, niteliğinin ve bu alanda icrada bulunan sanatçıların çoğalmasını amaçlayan gösteri, 22 Mart Cuma günü Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Beş metrelik dev perdede seyirciyle buluşacak gösteride, özgün bestelenmiş müzikler ve Yunus Emre şiirleri eşliğinde Osmanlı'nın Selçuklu'dan sancak alması, mehter gülbankları, Anadolu'da yaşananlar ve Yunus'un manevi tekamül safhaları temsil edilecek.

