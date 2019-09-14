Yunus Emre Türbesi'ne 110 bin ziyaretçi

MANİSA (AA) - KAMİL ALTIPARMAK - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olduğu belirtilen Emre Mahallesi, adını halk ozanı Yunus Emre'den alıyor. Kula'ya 25 kilometre mesafedeki yerleşim biriminde Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin olduğuna inanılan türbe de bulunuyor.

172 kişinin yaşadığı mahalle, türbeden dolayı her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda önemli inanç merkezlerinden biri haline dönüşen 7 asırlık mahalleye gelenler, Yunus Emre ve Tabduk Emre'nin türbesinde dua ediyor, adaklarını yerine getiriyor.

Ziyaretçilere belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuluyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre için 15 Eylül'de anma programı düzenlediklerini söyledi.