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Yunus Emre Türbesi'ne 110 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, halk ozanı Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan mahalle, bu yılın 8 ayında 110 bin ziyaretçiyi ağırladı - Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun: "Artık burası önemli bir inanç turizm merkezi haline geldi. Bu yılın 8 ayında Emre Mahallesi'ne yaklaşık 110 bin kişi geldi" - Yunus Emre Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Faik Şentürk: "Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor, bu yıl itibarıyla 100 binin üzerine çıktı. Amacımız bu ziyaretçi sayısını 200 bine 300 bine çıkarmak"

MANİSA (AA) - KAMİL ALTIPARMAK - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olduğu belirtilen Emre Mahallesi, adını halk ozanı Yunus Emre'den alıyor. Kula'ya 25 kilometre mesafedeki yerleşim biriminde Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin olduğuna inanılan türbe de bulunuyor.

172 kişinin yaşadığı mahalle, türbeden dolayı her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda önemli inanç merkezlerinden biri haline dönüşen 7 asırlık mahalleye gelenler, Yunus Emre ve Tabduk Emre'nin türbesinde dua ediyor, adaklarını yerine getiriyor.

Ziyaretçilere belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuluyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre için 15 Eylül'de anma programı düzenlediklerini söyledi.

Herkesi Yunus'un gönül sofrasına davet ettiklerini vurgulayan Tosun, "Artık burası önemli bir inanç turizm merkezi haline geldi. Bu yılın 8 ayında Emre Mahallesi'ne yaklaşık 110 bin kişi geldi. Bu anlamda bizde gerek türbenin bulunduğu alanda gerekse mahallede çeşitli çalışmalar yaparak misafirlerimizin rahat etmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Faik Şentürk de Yunus Emre'nin kabrinin varlığına ilişkin Türkiye'nin pek çok noktasında çeşitli rivayetler olmasına rağmen en güçlü delillerin Kula'da olduğunu savunarak, şunları dile getirdi:

"Yunus'un şiirlerinde geçen mevki adları bizim köyümüzde mevcuttur. Mesela bunlardan bir tanesi Tapduk'un bulunduğu türbeye odun çektiği 'Eseler Tepesi' buradadır. Bunun dışında Hacımdüzü, Karşıyaka ve Dolaman Tepe de Yunus'un şiirinde geçer. Bu mevkiler de burada. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor, bu yıl itibarıyla 100 binin üzerine çıktı. Amacımız bu ziyaretçi sayısını 200 bine 300 bine çıkarmak."

Şentürk, 172 nüfuslu köyde son dönemde ciddi bir turizm hareketliliğinin yaşandığına dikkati çekti.

İzmirli Hüseyin Yeşil ise Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin manevi iklimini yaşamak için Kula'ya geldiklerini ifade etti.

Yunus Emre'nin şiirleriyle çağlar ötesine anlamlı mesajlar verdiğine işaret ed en Yeşil, "Ziyaretlerimizi 12 yıldır gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz çünkü burada manevi bir huzur var. Yunus'un bizlere verdiği mesajlardan istifade ediyoruz. Buradan aldığımız mesajı gittiğimiz her yere götüreceğiz." dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin başkan yardımcısı Hüseyin Eriş de üyelerini Yunus Emre'nin türbesine getirdiklerini vurguladı.

Kula'ya, "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" sözünü söyleyen Yunus Emre'yi anlamak için geldikleri aktaran Eriş, "Yunus Emre aynı zamanda derviştir. Tapduk Emre'nin dergahına gelmiştir. Bizlerde derviş Yunus'tan feyiz almak için manevi huzurlarına ziyarete geldik." ifadelerini kullandı.

Melek Nurdan Çiftçi de Yunus Emre'nin maneviyatını, şahsiyetini, tasavvuf kültürünü, barışçıl ve uzlaşmacı kimliğini önemli olduğuna işaret etti.

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Emre Köyü Kula Tabduk Emre Yunus Emre

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