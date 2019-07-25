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Yunuslur, Alaplı'da çaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, balıkları takip ettikleri tahmin edilen iki yunus çaya girdi.

Yunuslur, Alaplı'da çaya girdi

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, balıkları takip ettikleri tahmin edilen iki yunus çaya girdi. Bir süre çayda yüzen yunuslar yeniden denize döndü.
Alaplı ilçe merkezinden denize dökülen Alaplı Çayı'nda iki yunus görüldü. Çevre sakinleri, balık sürülerini takip ederek çaya girdiği tahmin edilen yunusları ilgiyle izledi. Cep telefonlarıyla yunusların fotoğraflarını çekti. Yunuslar, bir süre çayda yüzdükten sonra tekrar denize döndü.

FOTOĞRAFLI

Yunuslur, Alaplı'da çaya girdiYunuslur, Alaplı'da çaya girdiYunuslur, Alaplı'da çaya girdiYunuslur, Alaplı'da çaya girdi

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