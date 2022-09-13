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  4. Yurda girişi yasak! Hepsini tüplerin içine koymuşlar... Canlı canlı ele geçirildi

Yurda girişi yasak! Hepsini tüplerin içine koymuşlar... Canlı canlı ele geçirildi

13.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kargo yoluyla gelen paketin şüphelendirmesi üzerine 26 tüp içerisine konulmuş tarantula cinsi canlı örümcek ele geçirdiler. Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda, bu kez 8 tüp içerisinde tarantulanın olduğunu gördü.Tarantulalar Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurda girişi yasak! Hepsini tüplerin içine koymuşlar... Canlı canlı ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde yurtdışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu ilk gönderi paketi Gümrük Muhafaza ekiplerince açıldı. Paket içerisinde toplam 18 adet tüp halinde örümcek olduğu görülmesi üzerine savcılığa bilgi verildi. Alınan savcılık talimatı gereğince soruşturmaya başlandı.

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YURDA GİRİŞİ YASAK

Olayla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi edinen ekipler söz konusu tarantulaların yurda girişinin yasaklı olduğunun tespiti üzerine söz konusu gönderiye el koydu. Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda, gönderi kontrol amacıyla açıldı.

Bu gönderiden de 8 tüp içerisinde tarantulalar çıktı. Toplamda 26 tüp tarantula Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir
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