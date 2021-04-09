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  4. Yürek burkan anlar! Araba çarpan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı

Yürek burkan anlar! Araba çarpan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı

09.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan sahibi, görenlerin yüreğini burktu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Sarıtaş Tüneli’nde sabah saatlerinde Fatih Kutluk adlı vatandaşa ait köpeğe araç çarptı. Sarıtaş Tüneli’nde bekçilik yapan Kutluk, köpeğini yaralı halde görünce, başında dakikalarca bekledi. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemeyen Kutluk, hemen araç isteyerek köpeğini ilçe merkezindeki veterinere götürdü.

"O BENİM CAN DOSTUMDU"

Çok üzgün olduğunu dile getiren Fatih Kutluk, “Çok üzüntülüyüm. Keşke olmasaydı. Daha küçükken ben bu köpeği büyüttüm ve çok alışmıştım. Bugün tünele girmesiyle gelen bir araç çarpmış ve yaralanmış. Onu böyle yaralı halde görmek beni derinden üzdü. O benim can dostumdu. Şimdi araç gelecek ve Yüksekova’ya veterinere götüreceğim” dedi.

(İHA)

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Hakkari Yüksekova

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