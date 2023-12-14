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  4. Yürek ısıtan görüntüler Şanlıurfa'dan! Görme engelli yayaya polisten yardım eli

Yürek ısıtan görüntüler Şanlıurfa'dan! Görme engelli yayaya polisten yardım eli

14.12.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, caddede uygulama noktası oluşturarak araçları durdurup rutin arama ve kontrollerini gerçekleştirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bir vatandaşın olduğunu fark eden trafik polisi, hemen yardımına koştu. İsminin Ali Ezgi olduğu öğrenilen görme engelli adamı karşıya geçiren polis memuru, evine gitmek istediğini öğrendi. Yoldan geçen bir aracı durduran polis memuru, görme engelli adamı evine bırakmasını istedi. Sürücü Ali Ezgi’yi aracına alıp evine bıraktı.

(İHA)

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Şanlıurfa
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