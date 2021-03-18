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Yürek sızlatan anlar: Şehit babasının mezarına yazdığı mektubu astı

18.03.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Yürek sızlatan anlar: Şehit babasının mezarına yazdığı mektubu astı

Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin Çorum'daki mezarını ziyaret eden 6 yaşındaki kızı Mirayşah, okuma-yazma öğrendikten sonra şehit düşen babasına ilk mektubunu yazdı. Küçük Mirayşah’ın babasının kabrine astığı mektubu okuyanların yürekleri sızladı.

Çorum Şehitliğinde düzenlenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” programına Şırnak'ta devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin ailesi de katıldı.

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte çelenk sunan minik Mirayşah daha sonra annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret ederek dua etti. Törende 16 Mart’ta doğum günü olan şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin kızı Mirayşah’ın okuma yazma öğrendikten sonra babasına yazdığı ve mezar taşına astığı mektup törene katılanları duygulandırdı.

'BU BENİM SANA İLK MEKTUBUM'

Şehit kızı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam. Bu benim sana ilk mektubum. Seni çok seviyorum babam. Ben okuma yazma öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte bende adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım. Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de bende seni çok seviyoruz. Kızın Mirayşah”

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Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Mirayşah’ın okuma-yazmayı öğrendikten sonra ilk mektubu babasına yazdığını belirterek, mektubu okurken ağladıklarını söyledi.

Şehit kızı Mirayşah Gökçe ise, mektubunu yazarken sevgisini anlattığını bazen de duygulandığını belirtti. Gökçe, mektubu yazarken ara sıra babasını hatırladığını sözlerine ekledi.

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Şehitlikteki törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sivil toplum ve siyasi partililerin temsilcileri, şehit aileleri katıldı.

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İHA

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şehit Çorum

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