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  4. Yürek sızlatan görüntü! Yol ortasında ölüme terk edildi

Yürek sızlatan görüntü! Yol ortasında ölüme terk edildi

31.10.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Çorlu’da hasta ve bitkin düşen at, yol ortasına yığıldı. Ölen atı sahibi de terk edince, yol ortasında kalan ceset, saatler sonra belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Yol ortasında öylece bırakılan atın görüntüsü görenlerin yüreklerini sızlattı.

Yürek sızlatan görüntü! Yol ortasında ölüme terk edildi

Hıdırağa Mahallesi Aziz Ağa Aralığı Sokak’ta hasta ve bitkin düştüğü öne sürülen at, yol ortasına yığılıp kaldı. Ölen hayvan bir süre sonra sahibi tarafından terk edildi. Telef olan atın saatlerce yol kenarında ölüme terk edilmesi ve olay yerinden uzun süre kaldırılmaması vatandaşların içini acıttı.

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1 GÜN GEÇMİŞ

Atın durumuyla ilgili konuşan Aziz Ağa sakini Sadri Mercan, “Kapımın önünde yaşadığım görüntü beni şoke etti. Sahibine de söyledim gelin bu hayvanı kaldırın diye ama oralı bile olmadılar. Daha sonra belediyeyi de aradım, kimse kulak asmadı. Aradan 1 gün geçti, nihayet belediye görevlileri olay yerinden hayvancağızın cansız bedenini kaldırdı. Yazık günah” diye konuştu.

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GEÇ DE OLSA KALDIRILDI

Tesadüfen yoldan geçerken yerde yatan hayvanı gören Cemaliye Muhtarlığı Baş Azası Deniz Gökçe de, “Ben hep yollardayım, engelli öğrencilerimizi okula taşıyoruz. Zavallı hayvan ölüme terk edilmiş üzüntü verici bir durum. Yazık günah, vicdansızlık bu. Hayvanın ölüme terk edilmesi ve burada saatlerdir cansız bedeni durması da büyük ayıp. Ben de şimdi belediyeyi aradım gelip kaldırdılar. Ama bu kadar geç kalınmamalı diye düşünüyorum” dedi.

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İHA

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Tekirdağ At

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