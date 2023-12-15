HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

15.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kozan’ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır’ ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı. Nursena Kozan’ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Tandoğan Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

158a2db60489fc7a3b382a6e595ee4dd

TOPRAĞA VERİLDİ

Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan’ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü.

ff6458e29e480c9e501b640c278d6c07

Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, Kozan’ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı.

acf8dfea23bc9cfc36b3d322d4c490e1

Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır’ ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı. Nursena Kozan’ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

f2cf5b27f21d187fc16d5719dc99cf98

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

42e1ba73da8864709763561b6206eea3

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili Bitmez doğum gününde toprağa verildiMilletvekili Bitmez doğum gününde toprağa verildi
Seçil Erzan için yeni gelişme! Karar verildiSeçil Erzan için yeni gelişme! Karar verildi
Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirttiCinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Ankara cenaze
En Çok Okunan Haberler
Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

Uydu görüntüleri İsrail'i ele verdi! Savaş suçu deşifre oldu

Uydu görüntüleri İsrail'i ele verdi! Savaş suçu deşifre oldu

CHP'nin açıklanmayan listesi kulislerden sızdı! 14 yıllık dönem sona eriyor

CHP'nin açıklanmayan listesi kulislerden sızdı! 14 yıllık dönem sona eriyor

Otomobilde patronunun boğazını kesti, detaylar kan dondurdu!

Otomobilde patronunun boğazını kesti, detaylar kan dondurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.