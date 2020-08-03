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Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’nde boğulan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morgdan yakınları tarafından alındı. Acılı baba oğlunun tabutunu açarak son kez baktı ve onu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Denizli’de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu Hamzeh Hamami, serinlemek için kardeşleri ile Salda Gölü'ne girdi. Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamzeh Hamami, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamzeh’i bulmak çalışması başlattı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Antalya’dan çağrılan Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi dalgıçları, kısa çalışmanın ardından Hamzeh’in cansız bedenine ulaştı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Hamzeh’in cenazesi, kıyıya çıkartılıp cenaze aracına konularak Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 13 yaşındaki Hamzeh’in yakınları fenalık geçirirken jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

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BABA KONUŞMAKTA ZORLANDI

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilen gencin cenazesi, bugün babası ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Konuşmakta zorlanan baba Muhammet Hamami, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Göl çamurdu. Eceli gelmiş. Bu kadar” dedi.

OĞLUNU ÖPÜP UĞURLADI

Oğlunun tabutunu omzuna yükleyen baba Muhammed Hamami, cenaze aracına konulduktan sonra hüzünlendi. Oğlunun bulunduğu torbayı açan acılı baba, son kez ona baktı ve ardından alnından ve yanağından öptü. Yakınları tarafından cenaze aracının yanından alınan baba, sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

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