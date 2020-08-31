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  4. Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi

Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Cüneyt Kazancı, harfiyat işi yaptığı şantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı’yı ezerek, ölümüne neden oldu. Hamza, gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride küçük çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri kaldı.

Kaza, dün, Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde kamyonuyla geri manevra yapmak istedi. Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza'yı ezdi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp, kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hamza, yolda hayatını kaybetti. Baba, sinir krizi geçirdi.
Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, "Haber gelmiyor yardan" şarkısını söylüyor. (DHA / İHA)
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