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  4. Yürekleri ağza getirdiler! Falezlerde tehlikeli romantizm

Yürekleri ağza getirdiler! Falezlerde tehlikeli romantizm

05.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 40 metre yüksekliğindeki falezlerde kayalıkların ucunda tehlikeye aldırış etmeden ünlü 'Titanic' filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesini canlandıran çift, görenleri korkuttu.

Doğal güzelliği ve eşsiz görünümüyle kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan Konyaaltı'ndaki falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor.

'TITANIC' POZU

Demir bariyerleri aşarak patikadan ilerleyen bir çift, 40 metre yüksekliğindeki falezlerin ucuna kadar geldi. Manzarayı izlerken kayanın üzerine çıkan çift, ünlü Titanic filmiyle özdeşleşen pozu verdi. Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı filmin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu, falezlerde canlandıran çift, daha sonra tehlikeye aldırmadan birbirine sarıldı. Manzarayı izlerken canlarını hiçe sayan çift, kayaların ucunda bir süre sohbet ettikten sonra, falezlerden ayrıldı.

Eşsiz manzarasıyla Antalya'nın kent siluetini oluşturan falezler, doğal güzelliğinin yanı sıra sık sık yüksekten düşme ve intihar olaylarıyla da gündeme geliyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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