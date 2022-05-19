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  4. Yürekleri ağza getiren görüntü: Hurda demirleri almak uğruna canlarını hiçe saydılar!

Yürekleri ağza getiren görüntü: Hurda demirleri almak uğruna canlarını hiçe saydılar!

19.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'dan yürekleri ağza getiren görüntüler geldi. Yaşları küçük olan çocuklar, yıkımı yapılan bir deponun enkazına girerek hurda demirleri toplamaya çalıştı. O anlar objektiflere yansırken, polis ekipleri, yıkım yerinde bulunan hurda toplayıcısı çocukları uzaklaştırdı.

Yürekleri ağza getiren görüntü: Hurda demirleri almak uğruna canlarını hiçe saydılar!

Adıyaman’da, iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan bir deponun enkazından hurda demir almaya çalışan yaşı küçük çocuklar canlarını hiçe saydı.

CANLARI HİÇE SAYIP YIKIM SAHASINA GİRDİLER

Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir depo iş makinesi ile sabah saatlerinde yıkılmaya başlanıldı. Yıkım esnasında çıkan hurda demirleri gözlerine kestiren yaşı küçük çocuklar demirleri almak isterken aynı zamanda yıkım esnasında canlarını hiçe saydı. İş makinesi operatörünün uyarılarına rağmen canlarını tehlikeye atan hurda toplayan çocuklarla baş edemeyen operatör durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yıkım yerinde bulunan hurda toplayıcısı çocukları uzaklaştırdı. (İHA)

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Adıyaman
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