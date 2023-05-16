Yurt dışı oy kullanma sürecine dair araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçlarla 28. dönem TBMM tablosu şekillenirken 13. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek oy kullanacak. Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen bu sürecin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin YSK'dan yeni açıklama geldi. Peki, Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak? Seçim 2. tur yurt dışı oy verme süresi kaç gün? İşte tüm detaylar...

YURT DIŞI OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

2.TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimin 2. Turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.



