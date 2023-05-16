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Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak? Seçim 2. tur yurt dışı oy verme süresi kaç gün?

16.05.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışı oy kullanma tarihi ve süresi hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirileceği açıklanırken, yurt dışı oy verme işlemlerinin nasıl olacağı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen oy kullanma sürecinin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin YSK yeni kararı açıkladı. İşte tüm detaylar...

Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak? Seçim 2. tur yurt dışı oy verme süresi kaç gün?

Yurt dışı oy kullanma sürecine dair araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçlarla 28. dönem TBMM tablosu şekillenirken 13. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek oy kullanacak. Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen bu sürecin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin YSK'dan yeni açıklama geldi. Peki, Yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak? Seçim 2. tur yurt dışı oy verme süresi kaç gün? İşte tüm detaylar...

YURT DIŞI OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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2.TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimin 2. Turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

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