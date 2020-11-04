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  4. Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da, bir kargo firmasının Bağcılar şubesine düzenlenen operasyonda, Türkiye’den yurt dışına gönderilmek istenen 47 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim tarihinde Bağcılar’da bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.47 bin hap ele geçirildiSöz konusu kargo firmasının Bağcılar şubesine operasyon düzenleyen ekipler, yurt dışına gidecek gönderilere dedektör köpekle arama yaptı.

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

İstanbul’da, bir kargo firmasının Bağcılar şubesine düzenlenen operasyonda, Türkiye’den yurt dışına gönderilmek istenen 47 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim tarihinde Bağcılar’da bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

47 bin hap ele geçirildi
Söz konusu kargo firmasının Bağcılar şubesine operasyon düzenleyen ekipler, yurt dışına gidecek gönderilere dedektör köpekle arama yaptı. Aramalarda koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına zulalanmış 47 bin adet captagon hap ele geçirildi.
Polis, uyuşturucu paketlerini kargo şubesine teslim eden şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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