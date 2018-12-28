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Yurt dışında FETÖ'yle iltisaklı 145 okul TMV'ye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisaklı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şu anda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım" - "Önümüzdeki günlerde bu sayı hızla artacak ama Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için Türkiye anlamında da TMV anlamında da çok önemli ve kritik gelişme"

MESUT VAROL - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisaklı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şu anda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım." dedi.

TMV Başkanı Prof. Dr. Akgün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna katılmak üzere geldiği Van'da AA muhabirine, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, ülkede FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

TMV'nin son iki yıldır faaliyette bulunan bir vakıf olduğunu, temel amacının Türkiye adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmak olduğunu anlatan Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ yapılanmasının aktif olduğu ülkeler başta olmak üzere dünyada 100'e yakın ülkeyle çok yakın temas halinde olduklarını söyledi.

- "Pakistan'daki okulların devriyle 34 ülkeye ulaşmış durumdayız"

Belli bir ilişki geliştirilen ülkelerde ofisler açtıklarını, 55 ülkede de temsilci bulundurduklarını kaydeden Akgün, şöyle dedi:

"Bunlar içerisinde de 33 ülkede kendi okullarımız var. Bugün Pakistan'daki okulların bize devriyle 34 ülkeye ulaşmış durumdayız. Bu, bir yönüyle aslında Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan bir penceresi olarak küresel eğitim networkunun bir parçası olarak hizmet veriyoruz. Bu, Türkiye'nin kültür diplomasisi ve yumuşak gücünün yurt dışına taşınması anlamında da TMV'nin oynadığı önemli bir misyondur."

Pakistan'ın Türkiye'nin dost ülkelerinden birisi olduğunu, iki ülkenin birbirine güvenen ve zor zamanında birbiriyle dayanışma halinde olduğunu anımsatan Akgün, şunları kaydetti:

"Pakistan'a aslında iki yıl önce gittik ve belli bir teması sağlamıştık. Orada farklı şehirlerde FETÖ iltisaklı önemli eğitim kurumları var. Bu okulların bize devri konusunda Pakistan ile her düzeyde iki yıldır ilişki yürütüyorduk ama alınan kararlara karşı başlayan bazı davalar vardı. Pakistan Yüksek Mahkemesinin aldığı bir kararla bütün bu davalar düştü. Çünkü Pakistan Yüksek Mahkemesi, belkide Türkiye'den sonra ilk defa FETÖ terör örgütünü Türkiye'de kabul edildiği gibi hukuken uluslararası alanda bir terör örgütü olarak kabul etti."

Akgün, Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yüksek mahkeme bu yapının terör örgütü olarak ilan edilmesini, okulların bütün mal varlıklarının dondurulmasını ve bu okulların da işletilmesini tamamen TMV'ye devredilmesi kararını verdi. Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisaklı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şu anda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım. Afganistan'da da şu anda okulların yarısı devredildi, yarısı da bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayı hızla artacak ama Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için Türkiye anlamında da TMV anlamında da çok önemli ve kritik gelişme."

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