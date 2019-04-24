ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına çıkartılmış kültür hazinelerinin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek "Sadece Truva hazineleriyle ilgili değil, aslında tüm yurt dışında tespit edebildiğimiz hazinelerle ilgili bir çalışma var. Açıkçası birkaç ay içinde bununla ilgili bir çalışma daha başlattık. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü 'Kaçakçılık Daire Başkanlığı' şekline getireceğiz. Bununla ilgili kararname hazırlandı, gönderdik." dedi. Bakan Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla geldiği Çanakkale'de Troya Müzesi'ni ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Atmaca'dan bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Ersoy, geçen yıl açılan Troya Müzesi'ni gezme fırsatı bulduğunu söyledi. Ersoy, 2018 Troya Yılı'nın turizmde etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle Çanakkale ve bu bölgeye gelen misafir sayısında çok ciddi artışlar oldu. Hem yerli hem de yabancı turist sayılarında yüzde 50'ye varan artışlar oldu. Etkisi bu yıl da devam ediyor. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Zaten devam etmesini bekliyorduk. Özellikle Asyalı turistlerde ve eskiden gelen fakat sonradan sayısı düşmüş olan Batılı turistlerin sayısında da bu yıl ciddi artışlar var, 3 aylık verilere bakıldığı zaman. O açıdan sevindirici. Bu sene de biliyorsunuz 'Göbeklitepe Yılı'. Demek ki bu yıllar etkili oluyor. Hem bölgelerin, yörelerin Türkiye'deki tanıtımı hem de dünyadaki tanıtımı açısından çok çok önemli sonuç aldığımız aktiviteler." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında... Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama Mesir festivalinde kortej yürüyüşü

- "Yabancı turist artışı Türkiye ortalamasının üzerinde" Bakan Ersoy, bir gazetecinin "2018 Troya Yılı'nın yurt dışı yansımaları nasıl?" sorusu üzerine sonuçlara bakıldığında turist sayısında geçen yıl ciddi artış olduğunu kaydetti. Artışın Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti: "Ülkede mesela 'Troya Yılı' ilan ettiğimiz zaman, tanıtımın merkezine bunu koyuyoruz. Bütün dünyada yaptığımız tanıtımlarda önceliği oraya çıkarıyoruz. Böyle bir avantajı oluyor. Açıkçası da dünyada ses getirecek mümkünse UNESCO projelerinin olmasını da tercih ediyoruz. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'nde yer bulmuş bir ürün olmasını tercih ediyoruz. Türkiye olarak 77 tane kalıcı miras listesine aday ürünümüz var. Bakanlık olarak bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz çünkü çok sayıda var. Artık bir komisyon tarafından çok ciddi bir elemeyle seçilmesini istiyoruz. Çünkü her yıl bir tane girebiliyor." Ersoy, listeye devamlı ürün konulması durumunda bazı projelerin 100 yıl beklemesi gerektiğine işaret ederek "Herkes tarafından kabul görecek bir komisyon tarafından aday bölgelerin artık o komisyon tarafından gösterilmesini isteyeceğiz. Bununla ilgili bir çalışmayı bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz. Ama etkisi oluyor mu? Çok fazla etkisi oluyor. Sürdürebilir bir etkisi oluyor. Geçen yıl 'Troya Yılı' bitti, bıçak gibi kesildi mi? Hayır, bu yıl da yine Türkiye ortalamasının üzerinde yabancı turist sayısında 3 aylık verilere baktığımızda artış var. Demek ki etkisi birkaç yıl sürüyor." ifadelerini kullandı