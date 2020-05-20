Yurt dışından gelenlerin 14 günlük izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı, İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ve tüm valiliklere gönderildi. Resmi yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından Türkiye'ye, Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin ülkeye girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği, uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlemlerinin gerçekleştirildiği hatırlatıdı. Türkiye'de yeni normalleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair uygulamaların düzenlendiği belirtildi.

Yazıda, "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacağına, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağına ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi. İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek gelen kişiler için yapılacak uygulama esasları şöyle: "- Havaalanı içinde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havaalanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek.