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  4. Yurt dışından gelip KYK'da gözlem altında kalan öğrencilerden açıklama

Yurt dışından gelip KYK'da gözlem altında kalan öğrencilerden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Yurt dışından uçakla Sivas'a getirilen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler, şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, "Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü" dedi.

Erasmus programları kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen öğrenciler, KYK yurtlarına yerleştirildi. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulması planlanan öğrenciler, buradaki ilk haftalarını tamamladı. Bir hafta daha kalacak öğrenciler için yetkililer seferber oldu. Öğrenciler genel olarak verilen hizmetler ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'SANKİ 5 YILDIZLI OTELDEYİZ'

İrlanda'nın başkenti Dublin'den 23 Mart'ta Sivas'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden biri olan Çağla Kayasaroğlu, yurttaki şartlarla ilgili bilgiler verdi. Her şeyin yolunda olduğunu ve yurt şartlarının otel konforunu aratmadığını belirten Kayasaroğlu, "Bizim ülkemize dönmemiz gerekiyordu. Çünkü sağlık şartları Türkiye'deki kadar iyi değildi. Bu yüzden ülkemize dönmeye karar verdik. Ama biliyorsunuz ki 9 ülkeye Türkiye'den giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ama onlara bir imkan tanınmıştı, özellikle öğrencilere. Sonunda ülkemize döndük. Dünyada bir ilk Dublin'den Sivas'a direk uçuşla geldik. Kızılırmak KYK'dayız. Çok mutluyum. Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişim gibi. 5 yıldızlı otellerde yoktur. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü. Sürekli 'nasılsınız, iyi misiniz, bir eksiğiniz var mı' diye soruluyor. Buraya ilk geldiğimizde odalarımızın kapısını açtık ve hepimiz şok olduk. Herkese özel terlik, çorap, antibakteriyel jel, peçete, havlu peçete, tuvalet kağıdı hepsi hazırdı. Daha sonra bunlar artmaya başladı. Herkese pilates seti dağıtıldı. Ayrıca burada zamanımızı güzel geçirmemiz için kitaplar dağıtıldı. Bunlar çok güzel şeyler. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Yemeklerimiz kapımıza bırakılıyor. İyi ki ülkemize dönmüşüz. Şu an İrlanda'daki bi kaç arkadaşım dönemediği için pişman. Koşullarımız çok iyi. Şu an sağlık durumum da iyi. Bizimle gerçekten çok iyi ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erasmus KYK koronavirüs

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